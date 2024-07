NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide anlässlich der jüngst veröffentlichten Zahlen mit einem Kursziel von 161 Euro auf "Neutral" belassen. In einem schwachen gesamtwirtschaftlichen Umfeld hätten sich die Erträge des französischen Industriegasekonzerns als widerstandsfähig erwiesen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Ein Wermutstropfen bleibe die relativ langsame Umsetzung des rekordverdächtigen Auftragsbestands in zusätzliches Umsatz- beziehungsweise Gewinnwachstum. Gründe dafür seien der wachsende Anteil größerer und komplexerer Energiewendeprojekte im Auftragsbestand sowie deren hohe Abhängigkeit von staatlichen Subventionen./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 20:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 00:15 / BST





ISIN: FR0000120073