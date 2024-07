© Foto: Dall-E



Die Craft-Bier-Offensive von Cannabis-Unternehmen Tilray zahlt sich aus. Die Kanadier haben am Montagabend ein starkes Quartalsergebnis präsentieren können.Angesichts der anhaltenden Profitabilitätsprobleme hatte sich das kanadische Cannabis-Unternehmen Tilray im vergangenen Jahr dazu entschlossen, in das Geschäft mit Craft-Bier einzusteigen. Die am Montagabend vorgelegten Quartalsergebnisse haben gezeigt: Das hat sich gelohnt! Craft-Bier sorgt für kräftiges Umsatzwachstum Die Kanadier konnten ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 24,8 Prozent auf knapp 230 Millionen US-Dollar steigern und damit die Schätzungen um rund 3 Millionen US-Dollar übertreffen. Der starke Umsatzanstieg …