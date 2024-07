Am 5. August wird Bertrandt Zahlen zum dritten Quartal publizieren. Eckdaten werden zuvor bekannt. So steigt die Gesamtleistung von 285,1 Millionen Euro auf 294 Millionen Euro an. Der Konsens stand bei 299 Millionen Euro. Nach drei Quartalen ergibt sich eine Gesamtleistung von 921 Millionen Euro (Vorjahr: 858,2 Millionen Euro). Auch hier werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...