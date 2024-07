Die Bechtle-Aktie verzeichnete am Freitag eine moderate Aufwärtsbewegung im XETRA-Handel. Gegen Mittag notierte das Papier bei 40,38 Euro, was einem Anstieg von 0,6 Prozent entspricht. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im ersten Quartal 2024 zeigten sich Anleger verhalten optimistisch. Der IT-Dienstleister konnte seinen Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht steigern, was das Vertrauen der Investoren stärkte.

Ausblick und Analystenschätzungen

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 2,16 Euro je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 51,55 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Die Dividendenerwartung für 2024 beläuft sich auf 0,720 Euro pro Anteilsschein, eine leichte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 9. August erwartet und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

