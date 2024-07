Mainz - Martin Schmidt ist nicht mehr Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Der Schweizer gebe seine Funktion "auf eigenen Wunsch aus privaten Gründen" auf, teilte der Verein am Dienstag mit. Er bleibe dem Verein als sportlicher Berater erhalten.



Der Klub geht laut einer Vereinsmitteilung mit einem neuen sportlichen Führungsduo unter der Leitung von Sportvorstand Christian Heidel in die Saison: Niko Bungert wird Sportdirektor, Meikel Schönweitz Technischer Direktor. Beide sollen mit Beginn des Trainingslagers in Österreich am Mittwoch ihre neuen Funktionen übernehmen.



Bungert ist künftig verantwortlich für die sportliche Leitung der Profimannschaft des 1. FSV Mainz 05, die er auch öffentlich repräsentiert, und die internen sportlichen Abläufe und Entwicklungen inklusive der Schnittstellen zum Bereich Athletik und Sportwissenschaft. Darüber hinaus fällt der Bereich der Fußballerinnen in sein Ressort.



Als Technischer Direktor verantwortet Schönweitz derweil die internen Prozesse und Strukturen, die Personalführung und die strategische Entwicklung des Mainzer Fußballs bei den Profis und im Nachwuchsleistungszentrum an der Schnittstelle zu Volker Kersting, dem Direktor Nachwuchs. Darüber hinaus vertritt er den Verein bei Verbänden und in den Gremien.