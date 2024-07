Southport - Nach dem tödlichen Messerangriff in der nordwestenglischen Stadt Southport am Montag ist ein drittes Kind seinen Verletzungen erlegen. Das neunjährige Mädchen sei in den frühen Morgenstunden des Dienstags im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit.



Zudem wurde bestätigt, dass es sich bei den Kindern, die am Montag gestorben sind, um Mädchen im Alter von sechs und sieben Jahren handelt. Acht weitere Kinder erlitten bei dem Angriff Stichverletzungen, fünf von ihnen befanden sich am Dienstag noch in einem kritischen Zustand. Letzteres traf auch auf zwei Erwachsene zu.



Der Angreifer war nach der Tat festgenommen worden. Bei ihm handelt es sich um einen 17-Jährigen. Die Hintergründe der Tat bleiben zunächst weiter unklar, die Behörden gehen aber nicht von einem terroristischen Motiv aus.