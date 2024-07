DJ Intesa Sanpaolo hebt Gewinnprognose nach besser als erwartetem 2Q an

Von Elena Vardon

ROM (Dow Jones)--Die italienische Bank Intesa Sanpaolo hat ihre Gewinnprognose für das laufende und das kommende Jahr angehoben, nachdem die Ergebnisse im zweiten Quartals die Erwartungen übertroffen haben. Für die beiden Jahre 2024 und 2025 rechnet Intesa Sanpaolo nun mit einem Nettoergebnis von mehr als 8,5 Milliarden Euro, bisher lag die Prognose bei jeweils mehr als 8,0 Milliarden Euro.

Die Bank profitierte weiterhin von höheren Provisionserträgen aus dem Versicherungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft sowie von stabilen Zinserträgen aus Absicherungsgeschäften, die die Bank abgeschlossen hat, um ihre Anfälligkeit für Zinssenkungen zu verringern.

Für die drei Monate per Ende Juni wies Intesa Sanpaolo einen Nettogewinn von 2,465 Milliarden Euro aus, was über dem Konsens einer Umfrage von Visible Alpha unter Analysten liegt, die einen Wert von 2,355 Milliarden Euro prognostiziert hatten.

Die operativen Erträge - die wichtigste Kennzahl des Kreditgebers - beliefen sich im Quartal auf 6,86 Milliarden Euro und übertrafen damit die Erwartungen von 6,70 Milliarden Euro. Darin enthalten sind 4,01 Milliarden Euro Nettozinserträge - die Differenz zwischen dem, was Banken mit Krediten verdienen, und dem, was sie Kunden für Einlagen zahlen - und 2,38 Milliarden Euro an Nettogebühren und -provisionen.

