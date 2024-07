Die Airbus-Aktie verzeichnete am heutigen Handelstag einen positiven Trend an der Börse. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 0,7 Prozent auf 131,20 EUR, wobei das Tageshoch bei 131,40 EUR lag. Trotz des aktuellen Aufschwungs notiert die Aktie weiterhin 24,08 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 172,82 EUR, das am 27. März 2024 erreicht wurde.

Quartalszahlen zeigen gemischte Entwicklung

Die jüngsten Quartalsergebnisse von Airbus offenbaren ein differenziertes Bild. Während der Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahresquartal von 1,34 EUR auf 0,76 EUR sank, verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang um 19,31 Prozent auf 12,83 Mrd. EUR. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 5,53 EUR je Aktie und eine Dividendenausschüttung von 2,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 160,33 EUR, was auf [...]

Hier weiterlesen