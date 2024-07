NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salzgitter AG mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Nach den jüngsten Eckdaten des Stahlkonzerns sei die nun erfolgte Ausblickssenkung schon erwartet worden, schrieb Analyst Cole Hathorn am Dienstagmittag. Doch dass das Ergebnis vor Steuern nun gerade einmal die Gewinnschwelle erreichen dürfte, sei schlimmer als befürchtet und impliziere, dass sich die Lage im zweiten Halbjahr nicht verbessere./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 07:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 07:09 / ET





ISIN: DE0006202005