© Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci Perenyi



Das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech hat mit einem seiner führenden mRNA-Projekte einen bedeutenden Erfolg in der klinischen Forschung erzielt. Die Aktie legt zu.Die Krebsimmuntherapie BNT111 hat in einer Phase-2-Studie das Hauptziel erreicht, teilte BioNTech am Dienstag mit. Bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom, einer besonders schwer zu behandelnden Form von schwarzem Hautkrebs, verbesserte die Behandlung mit BNT111 die Gesamtansprechrate demnach statistisch signifikant. Das Unternehmen bezeichnete diesen Erfolg als wesentlichen Fortschritt für seine Produktpipeline mit potenziellen mRNA-basierten Krebsmedikamenten. "Diese Ergebnisse der Phase 2 sind ein signifikanter …