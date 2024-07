Der USD/JPY konsolidiert sich nach einem starken Rückgang von 6% seit dem 11. Juli, als milde US CPI-Daten und strategische japanische Devisenmarktinterventionen ihren Tribut forderten, so ING Devisenstratege Chris Turner. USD/JPY könnte sich auf 157 erholen "Spekulative Yen-Seller an der Chicagoer Terminbörse haben ihre Positionen in der Woche bis ...

