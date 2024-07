© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Mit Spannung erwarten die Märkte die Zahlen von Tech-Titan Microsoft am Mittwochabend. Doch auch schon im Laufe des Tages gab es einige Earnings-Überraschungen. Markus Weingran mit den Top-Stories am Dienstag.Apple: KI wird ohne Nvidia-Chips trainiert Für das Training zweier Schlüsselkomponenten seiner Künstlichen Intelligenz (KI) verwendet Apple nicht die Spezialprozessoren des Weltmarktführers Nvidia. Stattdessen setzt das Unternehmen auf Hochleistungsrechner der Alphabet-Tochter Google, wie aus einem am Montag veröffentlichten Entwicklungsbericht hervorgeht. Apple und Google waren zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar, während Nvidia sich zu dem Thema nicht äußern wollte. Vor …