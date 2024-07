Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag nach einer Reihe von Konjunkturdaten etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 1,0805 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Auch zum Schweizer Franken gab der Euro leicht nach. Aktuell wird das Währungspaar EUR/CHF bei 0,9570 gehandelt nach 0,9599 am Morgen. Derweil kostet der Dollar wenig verändert 0,8857 nach 0,8859 Franken. Die Wirtschaft in der Eurozone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...