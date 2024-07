Neuhausen am Rheinfall - Der Verpackungshersteller SIG hat in der ersten Jahreshälfte 2024 etwas mehr umgesetzt, wegen gestiegener Kosten und Währungseffekten jedoch weniger verdient. Nun senkt das Unternehmen zwar die Jahresprognose, sieht sich mittelfristig aber auf Kurs. «Wir wollen in beiden Geschäftsbereichen über den Markt hinauswachsen», sagte Konzernchef Samuel Sigrist am Dienstag an einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen. Die Zeichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...