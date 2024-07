Die Boeing-Aktie zeigt sich trotz anhaltender Herausforderungen in der Luftfahrtbranche widerstandsfähig. Das Unternehmen verzeichnet im Juli solide Auslieferungszahlen für die 737-Reihe, wobei eine Verlangsamung gegenüber dem Juni-Höchststand erwartet wird. Die Produktion soll auf etwa 27 Flugzeuge pro Monat gesteigert werden. Besonders ermutigend ist die zunehmende Aktivität bei 737-Auslieferungen nach China, was auf eine baldige Wiederaufnahme der Lieferungen in diesen wichtigen Markt hindeutet. Auch bei den 787-Auslieferungen wird im Juli ein Anstieg erwartet, obwohl die Produktion noch bei Rate-3 liegt.

Technologische Fortschritte und Umweltaspekte

Parallel dazu macht Boeing Fortschritte bei innovativen Technologien. Die Tochtergesellschaft Aurora Flight Sciences entwickelt eine adaptive Steuerungsarchitektur für unbemannte Oberflächenfahrzeuge, die in Echtzeit auf unvorhergesehene Bedingungen reagieren [...]

