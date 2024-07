Tesla, der US-Elektroautohersteller, plant ein umfangreiches Softwareupdate für fast zwei Millionen Fahrzeuge. Der Grund dafür ist ein potenzieller Fehler im System zur Erkennung der Motorhaubenverriegelung. Betroffen sind die Modelle 3, S, X und Y aus den Baujahren 2020 bis 2024. Das Update soll verhindern, dass sich die Motorhaube während der Fahrt unbeabsichtigt öffnet, was zu gefährlichen Situationen führen könnte. Obwohl bisher keine Unfälle gemeldet wurden, zeigt diese Maßnahme Teslas proaktiven Ansatz in Sicherheitsfragen.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Nachricht über das geplante Update hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Aktienkurs von Tesla. An der NASDAQ verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 0,9 Prozent auf 229,94 USD. Trotz dieses leichten Rückgangs bleibt das Unternehmen für Analysten interessant. Morgan Stanley hat Tesla kürzlich in die Liste der "Top-Picks" aufgenommen, was das langfristige Vertrauen in den Elektroautohersteller unterstreicht. Experten prognostizieren für das laufende Jahr einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie, was die Erwartungen an die zukünftige Performance des Unternehmens widerspiegelt.

