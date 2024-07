Redcare Pharmacy NV verzeichnete am Dienstag einen beeindruckenden Kursanstieg von 9,7 Prozent auf 145,80 Euro an der XETRA-Börse. Der Online-Apotheken-Betreiber überzeugte die Anleger mit seinen jüngsten Geschäftszahlen für das zweite Quartal. Das bereinigte EBITDA lag 3 Prozent über den Markterwartungen, was die positive Stimmung unter den Investoren weiter anfachte. Besonders erfreulich entwickelte sich der Marktanteil bei rezeptpflichtigen Medikamenten, der bis Juni auf 0,45 Prozent ausgebaut werden konnte. Analysten betonen die Bedeutung dieses Segments für das zukünftige Wachstum und die Profitabilität des Unternehmens.

Ausblick und Analystenbewertungen

Die Geschäftsentwicklung von Redcare Pharmacy NV wird von Experten weiterhin positiv eingeschätzt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 149,78 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Trotz eines erwarteten Verlustes von 0,224 Euro je Aktie für das Gesamtjahr 2024 zeigen sich Investoren optimistisch bezüglich der langfristigen Perspektiven des Unternehmens im wachsenden Online-Apothekenmarkt.

Redcare Pharmacy NV Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...