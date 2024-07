Ratzeburg - In Ratzeburg in Schleswig-Holstein ist am Dienstagnachmittag das Dach eines Discounters während der Öffnungszeiten eingestürzt. Das berichten die "Lübecker Nachrichten". Demnach sei gegen 17:06 ein entsprechender Notruf bei der Leitstelle des Rettungsdienstes eingegangen.



Rettungskräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Einsturzes in dem Markt befunden haben, ist zunächst nicht klar. Da der Zeitpunkt des Unglücks in den Feierabendverkehr fällt, ist jedoch davon auszugehen, dass sowohl Kunden als auch Mitarbeiter im Laden waren.