Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete am Montag eine positive Entwicklung im XETRA-Handel. Zu Handelsbeginn notierte der Anteilsschein bei 24,22 EUR und konnte im Tagesverlauf leichte Gewinne verbuchen. Gegen Mittag wurde ein Kurs von 24,23 EUR erreicht, was einem Anstieg von 0,2 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf über 1,3 Millionen Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Analysten zeigen sich optimistisch für die Zukunft der Telekom-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 29,59 EUR, was ein erhebliches Wachstumspotenzial andeutet. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,904 EUR pro Aktie prognostiziert, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellen würde. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das zweite Quartal 2024 wird mit Spannung für den 8. August erwartet und könnte weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

Deutsche Telekom Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...