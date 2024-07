EQS-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

30. Juli 2024 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in die Blockchain-Industrie, hat im Rahmen der Erstellung des HGB-Konzernabschlusses 2023 festgestellt, dass die vorläufigen Zahlen, die am 19. März 2024 veröffentlicht wurden (Umsatz 5,2 Mio. Euro; EBIT* 2,2 Mio. Euro), zu hoch ausgewiesen waren. Die vorläufigen Finanzkennzahlen enthielten versehentlich IFRS-Angaben einer Tochtergesellschaft, die unrealisierte Gewinne in Höhe von rund 2 Mio. Euro aus Token Assets beinhalteten. Die finalen Konzernzahlen stehen noch nicht fest, da die Prüfung des freiwilligen Konzernabschlusses 2023 und insbesondere der darin enthaltenen ausländischen Tochtergesellschaften noch andauert und es zu weiteren wesentlichen Änderungen kommen kann. Die Finanzkennzahlen des bereits veröffentlichten Jahresabschlusseses 2023 der Advanced Blockchain AG sind hiervon nicht betroffen. Der Vorstand der Advanced Blockchain AG geht von einer erfolgreichen Entwicklung der Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr aus. Auf Basis der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2024 erwartet Advanced Blockchain trotz des derzeit volatilen Marktumfelds gemäß HGB ein operatives Konzernergebnis EBITDA* im Gesamtjahr 2024 von mindestens 1,0 Mio. Euro. Advanced Blockchain plant die nächste Veröffentlichung der unabhängigen Bewertung der Top 10 Portfoliowerte in den kommenden Wochen.



*EBITDA ist definiert als Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte. EBIT ist definiert als Ergebnis vor Zinsen und Steuern.



