Advanced Blockchain AG beginnt mit dem Aufbau einer strategischen BTC- und ETH-Reserve Berlin, 20. Juni 2025 - Die Advanced Blockchain AG ("ABAG", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, hat mit dem Aufbau seiner strategischen Reserve für Blue-Chip-Token begonnen. Im zweiten Quartal 2025 begann die ABAG mit dem Aufbau einer strategischen Reserve von Blue-Chip-Token als Teil ihrer langfristigen Treasury-Management-Strategie. Ziel dieser Maßnahme ist es, die digitale Asset-Position des Unternehmens zu stärken und gleichzeitig eine konservative Absicherung gegen die Volatilität seiner Altcoin-Bestände zu schaffen. Die anfängliche Reserve wurde durch überschüssige Liquidität finanziert, die durch Staking-Prämien, Yield Farming und kürzliche Token-Unlocks generiert wurde. Im zweiten Quartal 2025 erwarb ABAG: 1,2 BTC zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 88.409,39 $ , und

zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von , und 44 ETH zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 2.437,55 $, was zu einem kombinierten aktuellen Marktwert von 244.659,00 $ führte. Im Rahmen eines breiteren Treasury-Ansatzes führt ABAG zudem in Zusammenarbeit mit einem führenden Market Maker gedeckte Call-Optionen auf ausgewählte gesperrte Tokens aus. Dies soll im dritten Quartal 2025 zusätzliche Liquidität in Form von Stablecoins und Blue-Chip-Assets generieren. Hatem Elsayed, COO der Advanced Blockchain AG, kommentiert: "Die Diversifikation unserer Treasury-Bestände unterstützt unser strategisches Ziel, eine widerstandsfähigere und strategisch ausgerichtete Asset-Basis aufzubauen. Sie spiegelt auch einen disziplinierten Umgang mit Risiken wider und bereitet uns auf langfristiges Wachstum vor." Mit Stand vom 19. Juni 2025 hält das Unternehmen 86 ETH (im Wert von 215.344,00 $) und 1,2 BTC (im Wert von 125.792,00 $). Weitere Zukäufe sind für den verbleibenden Zeitraum des Jahres 2025 sowie für das Jahr 2026 geplant, auf Basis von Cost-Averaging-Strategien und selektiven Markteintritten. Strategische Partnerschaften und Plattformentwicklung

Parallel dazu befindet sich ABAG in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem potenziellen strategischen Partner zur Erkundung von Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen globaler Krypto-Handel, Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA) sowie operativer und finanzieller Unterstützung für die in der Schweiz ansässige Beratungsplattform ABX. Ziel dieser Gespräche ist es, die Position des Unternehmens im Segment der Blockchain-Beratung über die Tochtergesellschaft ABX Ventures zu stärken und auszubauen. Zusätzlich bringt ABAG seine Blockchain-Entwicklungskompetenz in ein neues Projekt im Bereich der dezentralen physischen Infrastruktur (DePIN) ein. Abhängig vom Ergebnis der laufenden Marktforschungsphase erwägt ABAG eine Token-Investition, um an langfristigem Wachstum teilzuhaben und einen größeren Anteil am Projekt zu erwerben. Weitere Entwicklungen

Die Beteiligung von ABAG an der EoT Labs GmbH stellt weiterhin - neben anderen - eine wertvolle Position des Unternehmens dar. Jüngst erhielt ABAG von einem früheren Stakeholder eine unaufgeforderte und unverbindliche Interessensbekundung hinsichtlich eines möglichen Verkaufs dieser Beteiligung. Diese wurde bislang nicht weiterverfolgt, da sie als nicht im Einklang mit dem langfristigen Shareholder Value stehend angesehen wird. Parallel dazu befindet sich ABAG in laufenden Gesprächen zur weiteren Entwicklung von EoT Labs und zugehöriger Initiativen. Im Sinne einer verantwortungsvollen Unternehmensführung hat ABAG ein offizielles Auskunfts- und Einsichtsverlangen an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der EoT Labs GmbH gestellt. Diese Maßnahme wurde ergriffen, nachdem über mehrere Monate hinweg trotz wiederholter Anfragen keinerlei Informationen über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens eingegangen waren, sodass ABAG - als wesentlicher Aktionär - keine fundierten Entscheidungen treffen konnte. Vor dem Hintergrund aktueller Marktentwicklungen wurde ABAG auf falsche und unbegründete Aussagen aufmerksam gemacht, die durch Dritte über soziale Medien verbreitet wurden. Infolge dessen haben sich einige Aktionäre an die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, gewandt, um mögliche Maßnahmen Dritter zu prüfen, die die Markttransparenz beeinträchtigen und auf Marktmanipulation hindeuten könnten. ABAG nimmt diese Entwicklung zur Kenntnis und misst regulatorischer Compliance, Transparenz und konsistenter Informationspolitik gegenüber allen Stakeholder-Gruppen höchste Priorität bei. Maik Laske, CFO der Advanced Blockchain AG, ergänzt: "Es ist nicht ungewöhnlich, dass kleinere börsennotierte Unternehmen Ziel von Personen mit gegensätzlichen Interessen oder nicht auf den gesamten Aktionärskreis abgestimmten Zielen werden. Unsere Verantwortung besteht darin, den langfristigen Unternehmenswert für unsere Aktionäre zu schützen und sicherzustellen, dass Governance und Compliance das Fundament unseres Handelns bleiben. Wir konzentrieren uns darauf, eine stabile Grundlage für die Zukunft von ABAG zu schaffen." Darüber hinaus wurde das Management von ABAG durch eine externe Partei hinsichtlich eines potenziellen Anspruchs kontaktiert. Interne Dokumente und die Kommunikation mit den Rechtsberatern von ABAG und den ehemaligen Aufsichtsgremien belegen die Unbegründetheit dieses Anspruchs. Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.

