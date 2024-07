Stellantis setzt seinen Kurs in Richtung Elektromobilität und globale Marktdominanz fort. Der Automobilriese verschifft nun erstmals Elektrofahrzeuge der Marke Leapmotor von China nach Europa, was einen bedeutenden Meilenstein in der Partnerschaft zwischen Stellantis und dem chinesischen Hersteller markiert. Die Modelle C10 und T03 sollen ab September in neun europäischen Ländern vertrieben werden, wobei bis Ende 2024 200 Verkaufsstellen geplant sind. Diese Expansion unterstreicht Stellantis' Ambitionen im wachsenden Elektrofahrzeugmarkt und könnte die Aktienperformance positiv beeinflussen.

Marktführerschaft in drei Regionen

Gleichzeitig festigt Stellantis seine Position als Marktführer im Bereich der Nutzfahrzeuge. In der ersten Jahreshälfte 2024 erreichte der Konzern die Spitzenposition in Europa, Südamerika und erstmals auch im Nahen Osten und Afrika. Besonders bemerkenswert ist der Marktanteil von über 28,5% in Europa, mit einem Wachstum von 4% im Jahresvergleich. Diese starke Marktstellung in verschiedenen Regionen könnte das Vertrauen der Investoren stärken und sich positiv auf den Aktienkurs auswirken.

