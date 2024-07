Die DHL Group (ehemals Deutsche Post) verzeichnete am Dienstag einen leichten Kursanstieg an der Börse. Trotz eines Gewinnrückgangs im ersten Quartal 2024 stieg die Aktie im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 41,06 Euro. Der Logistikkonzern meldete einen Gewinn pro Aktie von 0,63 Euro, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal (0,76 Euro) entspricht. Auch der Umsatz sank leicht um 3,19 Prozent auf 20,25 Milliarden Euro.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des Rückgangs bleiben Experten für die Zukunft der DHL Group optimistisch. Sie prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 3,00 Euro je Aktie. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende von 1,85 Euro auf 1,88 Euro erwartet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 43,49 Euro, was ein Potenzial von rund 6 Prozent [...]

