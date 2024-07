Experian, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Daten und Technologie, gab bekannt, dass das Unternehmen im zweiten Jahr in Folge von der Everest Group in der renommierten Liste der Top-Arbeitgeber für technische Mitarbeiter (Top Employers for Tech Talent) in Indien (Top 25) und den USA (Top 40) aufgeführt ist. Diese Anerkennung bedeutet eine weitere bedeutsame Leistung, nachdem Experian India im Juni 2024 von Great Place to Work in die Top-10-Liste mittelständischer Arbeitgeber für 2024 aufgenommen wurde. Hinzu kam die Würdigung von Experian North America in der von Fortune für 2024 herausgegebenen Rangliste der 100 besten Arbeitgeber im fünften Jahr in Folge.

Die Everest Group, eine renommierte Forschungsfirma, die Führungskräften bei einer sicheren Entscheidungsfindung behilflich ist, unterzog mehr als 420 führende Technologie-Arbeitgeber in ganz Indien, den Vereinigten Staaten und Großbritannien einer umfassenden Bewertung. Im indischen Markt wurden die Top-140 Arbeitgeber im Technologiebereich einer eingehenden Prüfung unterzogen. Darunter wurden lediglich 25 als Top-Arbeitgeber gewürdigt, wobei sich Experian eine eindrucksvollen Position in dieser Elitegruppe sichern konnte. In den USA wurde eine ausgewählte Gruppe von 40 Unternehmen als Top-Arbeitgeber im Technologiebereich eingestuft, wobei Experian von den Mitarbeitenden im Technologiebereich eine Zufriedenheitsbewertung von "A" erhielt.

Experian erhielt sehr günstige Bewertungen in wichtigen Bereichen, wie etwa Arbeitsumgebung, Karriere, Mitarbeiterzufriedenheit, Vielfalt und Einbeziehung. Das Unternehmen erhielt ebenfalls günstige Bewertungen für Arbeitskräfteabgang, Vergütung und Leistungen. Der von Experian verfolgte Ansatz in Sachen Einsatz erstklassiger Technologie, Work-Life-Balance und mitarbeiterfreundliche Umgebung bezeugt sein Bestreben, im Markt der technischen Talente zu den besten Arbeitgebern zu gehören.

"Diese bedeutsame Leistung unterstreicht unser Bestreben, eine leistungsstarke und dynamische Belegschaft zu pflegen. Wir wollen Top-Talente in der Technologie anwerben und binden, die sich bei uns beruflich weiterentwickeln und außergewöhnliche Lösungen hervorbringen können, die die betrieblichen und finanziellen Leistungen unserer geschätzten Kunden in der ganzen Welt steigern. Diese Würdigung bestätigt unseren allumfassenden Ansatz bei der Talentpflege und bestärkt uns in unserem Engagement für eine Führungsstellung in der sich ständig weiterentwickelnden technologischen Landschaft", erklärte Manish Jain, Country Managing Director, Experian India.

"Es ist uns eine große Ehre, dass unser Bestreben, Top-Talente in der Technologie anzuwerben und zu binden, hier gewürdigt wird. Diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement für die Förderung von weiterem Wachstum, vertieften Kenntnissen und Innovation, die alle dazu dienen sollen, unseren Kunden einen hervorragenden Wertvorschlag zu bieten. Wir sagen all denjenigen, die ihren Teil zu dieser bedeutsamen Würdigung beigetragen haben, ein ganz herzliches Dankeschön", so Joe Manna, Group President Global Technology, EITS, Experian.

Diese Anerkennung bestätigt das unbeugsame Engagement von Experian für die Aufrechterhaltung einer positiven und unterstützenden Unternehmenskultur. Unser Bestreben nach weiterer Innovation hebt uns als prominenten Akteur in diesem Bereich hervor. Diese Ehrung bekräftigt unser Streben nach Spitzenleistungen und unsere Vision, weiterhin ein führendes Unternehmen in der Technologiebranche zu sein.

Über Experian

Experian ist ein weltweit tätiges Daten- und Technologieunternehmen, das Chancen für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt eröffnet. Wir helfen dabei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, die Gesundheitsversorgung zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen stets mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analytik und Software. Darüber hinaus unterstützen wir Millionen von Menschen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu nutzen und Innovationen voranzutreiben. Als FTSE 100-Indexunternehmen, das an der Londoner Börse (EXPN) geführt wird, beschäftigen wir ein Team von 22.500 Mitarbeitern in 32 Ländern. Experian hat seine Unternehmenszentrale in Dublin (Irland). Weitere Informationen finden Sie unter experianplc.com.

