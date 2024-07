NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 155 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Besser als befürchtet" sei das zweite Quartal gewesen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Effizienzplan trage erste Früchte./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 19:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 19:25 / ET

