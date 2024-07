Die Bank of Japan erhöhte am Mittwochmorgen überraschend die Zinsen auf 0,25 %. Das erwartete Quantitative Tightening Program soll jedoch erst im Jahr 2026 kommen. Microsoft enttäuschte nach Börsenschluss. Die Prognosen der Analysten konnte man schlagen, aber nicht die Erwartungen der Anleger. AMD erhöhte die Prognose für das laufende Quartal und schlug die Erwartungen für das 2. Quartal. Die Aktien erlebten hohe Nachfrage im nachbörslichen Handel.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Mittwochmorgen sehr freundlich. Nahezu alle ...

