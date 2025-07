NEW YORK (dpa-AFX) - Die Jagd nach neuen Höchstständen an den US-Aktienmärkten könnte am Dienstag eine Auszeit nehmen. Vorbörsliche Indikationen deuten auf stagnierende bis leicht nachgebende Kurse der großen Börsenindizes hin.

Der von Schwergewichten aus der Technologiebranche dominierte Nasdaq 100 Index hatte sich zuletzt zu immer neuen Höchstmarken aufgeschwungen, wie auch der breit gefasste S&P 500. Kurstreiber waren das Boomthema KI, die Beruhigung in der Nahostkrise und verstärkte Hoffnungen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed.

Der Leitindex Dow Jones Industrial wurde eine Stunde vor der Startglocke leicht im Minus taxiert auf gut 44.000 Punkte. Er war zuletzt drei Börsentage in Folge gestiegen und ist vom Rekordhoch von Ende vergangenen Jahres bei über 45.000 Punkten nicht mehr weit entfernt.

Tesla -Aktien verloren vorbörslich sechs Prozent. Hierin dürfte sich zum einen die Zurückhaltung der Anleger vor den am Mittwoch erwarteten Absatzzahlen für das zweite Quartal widerspiegeln, zum anderen vor allem aber der wieder aufgeflammte Streit zwischen Tesla-Chef Elon Musk und US-Präsident Donald Trump. Beide wetterten in sozialen Medien am Montag und in der Nacht (Ortszeit) wieder heftig gegeneinander.

Die Papiere großer Halbleiterhersteller wie Nvidia, AMD, Intel und Broadcom lagen vorbörslich im Minus. Broadcom-Aktien waren zuletzt auf Rekordmarken geklettert. Das Unternehmen ist mittlerweile 1,3 Billionen US-Dollar wert./bek/mis

US0079031078, US4581401001, US67066G1040, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US88160R1014, US11135F1012