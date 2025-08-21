Schon seit über zwei Jahren wird vor einer Blase im KI-Sektor gewarnt. Bisher ohne "Erfolg", denn abgesehen von Korrekturbewegungen sind insbesondere die großen KI-Werte wie Nvidia und Palantir immer weiter gestiegen. Aber jetzt spricht ausgerechnet Sam Altman, der Chef des Chat-GPT-Entwicklers OpenAI, von einer Blase im KI-Sektor.Die Warnung von Sam Altman hat im gesamten Technologiesektor Wirkung gezeigt. Die Kurse vieler KI-Aktien sind in den vergangenen Tagen spürbar unter die Räder gekommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
