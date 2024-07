Wiesbaden - Im Juni 2024 sind auf den deutschen Hauptverkehrsflughäfen rund 18,8 Millionen Fluggäste gestartet oder gelandet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, war das Fluggastaufkommen damit 6,2 Prozent höher als im Juni 2023 (17,7 Millionen). Im Vergleich zum Juni des Vor-Corona-Jahres 2019 (21,6 Millionen) zählten die Flughäfen aber 12,7 Prozent weniger Passagiere.



Im gesamten 1. Halbjahr 2024 starteten und landeten an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen 90,8 Millionen Fluggäste und damit 10,5 Prozent mehr als im 1. Halbjahr 2023 (82,2 Millionen). Im gleichen Zeitraum sanken die Preise für Auslandsflüge um 3,1 Prozent. Gegenüber dem 1. Halbjahr 2019 (106,3 Millionen) lag die Zahl der Flugreisenden im 1. Halbjahr 2024 um 14,6 Prozent niedriger.



Im Juni 2024 war Spanien das beliebteste Reiseziel (2,9 Millionen ein- und aussteigende Fluggäste), gefolgt von der Türkei (2,0 Millionen) und Italien (1,3 Millionen). Im Vorjahresvergleich legte Spanien damit um 9,5 Prozent, die Türkei um 2,9 Prozent und Italien um 11,9 Prozent zu. Gegenüber dem Niveau von Juni 2019 sank die Zahl der Reisenden aus und nach Spanien allerdings um 4,3 Prozent und die Zahl der Reisenden aus und nach Italien um 13,8 Prozent, während der Flugverkehr mit der Türkei einen deutlichen Passagier-Anstieg um 20,1 Prozent verzeichnete, so das Bundesamt.