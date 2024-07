DJ BBVA steigert Gewinn dank höherem Kreditvolumen

Von Elena Vardon

MADRID (Dow Jones)--Die spanische Bank BBVA hat im zweiten Quartal mit Einnahmen und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Eine starke Geschäftstätigkeit ließ das Kreditvolumen ansteigen, teilte Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) mit. In den drei Monaten per Ende Juni stieg der Nettogewinn auf 2,79 Milliarden Euro, von 2,03 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die Bruttoerträge - die wichtigste Kennzahl - stiegen von 7,19 Milliarden auf 9,23 Milliarden Euro. Dies war hauptsächlich auf das Kreditwachstum zurückzuführen, das zu einem Anstieg der Nettozinserträge - der Differenz zwischen dem, was die Banken mit Krediten verdienen, und dem, was sie den Kunden für Einlagen zahlen - von 5,77 Milliarden auf 6,48 Milliarden Euro führte, wie die Bank mitteilte.

Analysten hatten im Konsens lediglich einen Nettogewinn von 2,46 Milliarden, Bruttoerträge von 8,65 Milliarden und einen Nettozinsertrag von 6,45 Milliarden Euro erwartet, wie aus den Konsensschätzungen des Unternehmens hervorgeht. Die harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1) der Bank - ein wichtiger Maßstab für die Stärke der Bilanz - lag am Ende des Quartals bei 12,75 Prozent und damit unter den Erwartungen von 12,84 Prozent.

"Wir werden die ehrgeizigen Ziele, die wir uns für den Zeitraum 2021 bis 2024 gesetzt haben, bei weitem übertreffen", sagte CEO Onur Genc.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2024 02:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.