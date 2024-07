Madrid - Die spanische Grossbank BBVA hat im zweiten Quartal weiter von einem stark gestiegenen Zinsüberschuss profitiert. Der Gewinn zog in den Monaten April bis Juni um 38 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro an, wie die im EuroStoxx50 notierte Bank am Mittwoch in Madrid mitteilte. Damit übertraf die BBVA wie zuletzt so oft die Erwartungen der Experten. Die Bank buhlt derzeit um die Banco Sabadell. Die Grossbank will den kleineren Konkurrenten für rund ...

