Lenzing forciert Reformation der textilen Wertschöpfungskette



31.07.2024 / 09:36 CET/CEST

Lenzing forciert Reformation der textilen Wertschöpfungskette Projekt CELLFIL bündelt 15 starke Partner aus Forschung und Industrie

Projekt CELLFIL mit 6,9 Millionen Euro durch EU kofinanziert

Lenzings nachhaltige, biobasierte Lyocell-Filamente fördern Umgestaltung der textilen Wertschöpfungskette Lenzing - Die Lenzing Gruppe, ein führender Anbieter von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, arbeitet mit der Non-Profit-Organisation RTDS Gruppe und 13 weiteren Partnern aus Forschung und Industrie zusammen, um die Skalierung von Lyocell-Filamenten im Rahmen des Projekts CELLFIL zu fördern. Das mit 6,9 Millionen Euro von der EU kofinanzierte Projekt zielt darauf ab, den Wandel der Textilindustrie zu mehr Nachhaltigkeit und hin zur Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.

Gemeinsame Forschungsarbeit reformiert textile Wertschöpfungskette Die Lenzing AG hat in Zusammenarbeit mit der österreichischen Organisation RTDS das Projekt CELLFIL ins Leben gerufen, um gemeinsam die textile Wertschöpfungskette zu reformieren. Die technische Leitung liegt dabei vor allem in den Händen der Lenzing AG, wobei das Herzstück des Projektes die nachhaltige Produktion von robusten Lyocell-Filamenten ist. Durch die Optimierung der gesamten Stoffproduktion sowie ihrer Zwischenverarbeitungsschritte wird angestrebt, synthetische Fasern durch umweltfreundliche Lyocell-Filamente in kreislauffähigen Endanwendungen zu ersetzen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, alternative Rohstoffquellen für Textilien, sowohl für Bekleidung als auch für technische Anwendungen, zu erschließen und zu nutzen. Die Realisierung dieser Ziele ist von entscheidender Bedeutung für die Skalierung der Lyocell-Filament-Produktion und die Förderung einer Kreislaufwirtschaft, die eine umweltfreundliche Alternative zu den derzeit dominierenden synthetischen Filamenten auf fossiler Basis darstellen. Damit setzt Lenzing ein weiteres Mal ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und Innovation in der Textilindustrie.

CELLFIL ist Teil des renommierten EU-Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon Europe und erhält Unterstützung von 15 Partnern aus acht verschiedenen Ländern. Für die Umsetzung dieser Initiative wurden beachtliche EUR 6,9 Millionen aus dem "Horizont Europa" Programm der Europäischen Union bereitgestellt. Die Europäische Kommission hat einen visionären Fahrplan für die Zukunft der Textilien vorgestellt, der auf eine Kreislaufwirtschaft abzielt, in der alle Textilien auf dem EU-Markt langlebig, reparierbar und recycelbar sind. Dies unterstreicht Europas Engagement für nachhaltige Innovationen und eine grünere Zukunft im Textilsektor.

"Wir befinden uns bei Lyocell-Filamenten noch in der industriellen Anlaufphase. Viele Aspekte, wie die Verfügbarkeit von Lyocell-Filamenten in der Lieferkette und technologische Anpassungen für die Verarbeitung von Cellulosegarnen, müssen angegangen werden, um die Kapazitäten der Textilindustrie, die derzeit eher für Polyester-Filamente geeignet sind, zu verändern", sagt Markus Pichler, Head of Lyocell Filament Development der Lenzing Gruppe. "Wir sind stolz darauf, mit wichtigen Partnern aus Industrie und Wissenschaft zusammenzuarbeiten, um biobasierte Lyocell-Filamente voranzubringen und eine nachhaltigere und zirkuläre Textilindustrie durch dieses Innovationsprojekt zu fördern", betont Stephen Webb, Projektkoordinator und CEO der RTDS Group. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=ShmNks1n75Oj

Ihre Ansprechpartner:



Dominic Köfner

Vice President Corporate Communications & Public Affairs

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon+43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com



Jennet Orayeva

Communications Manager

RTDS Association

Lerchengasse 25/2-3, 1080 Wien, Austria



Telefon+43 1323 10000

E-Mail orayeva@rtds-group.com

Web www.rtds-group.com



Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern auf der Basis von Cellulose und Recyclingmaterial. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von funktioneller, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften und ihres botanischen Ursprungs eignen sich die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Bedarfs.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren und damit auch die Ziele des Pariser Übereinkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu unterstützen, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel (Scope 1, 2 und 3) bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2023

Umsatz: EUR 2,52 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.917



TENCEL, LENZING ECOVERO, VEOCEL, LENZING und REFIBRA sind Marken der Lenzing AG.

Über CELLFIL Das CELLFIL Projekt wird von der RTDS Gruppe geleitet und von der Lenzing Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Spezialfasern für die Textil- und Vliesstoffindustrie, technisch koordiniert. Beteiligt ist ein Konsortium aus wichtigen Partnern aus Industrie und Wissenschaft. Zu diesen Partnern gehören die Aalto Universität, adidas, Continental, Filati Poland, Heberlein AG, Hochschule Niederrhein, Nordfels, Maglificio Ripa SRL, Martur Fompak International, Orange Fiber, Quantis, Ratti Luino S.r.l. und die Technische Universität Riga. Für diese ehrgeizige Initiative wurden 6,9 Millionen Euro aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm "Horizont Europa" der Europäischen Union unter der Finanzhilfevereinbarung Nummer 101135042 bereitgestellt. Disclaimer Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können für diese verantwortlich gemacht werden. Finanzhilfevereinbarung ID: 101135042





