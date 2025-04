Am 06. April hatten wir getitelt: "Lenzing: Technische Gegenreaktion nach starken Kursverlusten?" Der Kurssprung am 10. April zur Handelseröffnung brachte zunächst einen Kursgewinn von 16,95 Prozent mit der Aktie und bis zu 53 Prozent mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat. Wer diesen Gewinn nicht kassiert hatte und dabeigeblieben ist konnte am Mittwoch auf bis zu 17,80 Prozent Aktien- und 74 Prozent Zertifikatgewinn schauen. Über der 28-Euro-Marke ...

