Heute hörte ich, dass an den US-Zollstellen das reinste Chaos herrschen soll. Die Behörden tun sich scheinbar schwer, die hunderten neuen Zollbestimmungen umzusetzen. Eine Asset-Managerin erklärte mir unlängst, sie würde das politische Hickhack ignorieren. Das tut auch die Wiener Börse! Da rannte der ATX TR diese Woche von Rekord zu Rekord. Dass die RBI dermaßen abhob (hier lesen), lag da auch an den Erwartungen, dass Donald Trump doch der große ...Den vollständigen Artikel lesen ...
