DJ Societe Generale erwirbt Mehrheit an Reed Management

Von Adria Calatayud

PARIS (Dow Jones)--Frankreichs Großbank Societe Generale will 75 Prozent an Reed Management, einer alternativen Vermögensverwaltungsgesellschaft, erwerben und als dessen Ankeraktionär 250 Millionen für einen Investmentfonds zur Unterstützung der Energiewende bereitstellen. Die Fondsmittel könnten auf bis zu 350 Millionen Euro aufgestockt werden, erklärte das Institut.

Noch vor Jahresende soll der Fonds aufgelegt werden und in Unternehmen investieren, die nach Einschätzung der Societe Generale zu den künftig führenden Unternehmen der Energiewende gehören. In Frage kommen Energie-, Wasser- und Abfallinfrastrukturprojekte, die Technologie und industrielles Know-how kombinieren. Die Akquisition wird voraussichtlich im September abgeschlossen sein. Reed wird von seinem Gründer Julien Touati geleitet, so Societe Generale.

Die Bank erklärte, der Schritt sei Teil ihres im vergangenen September vorgelegten Plans, insgesamt 1 Milliarde Euro in die Energiewende zu investieren.

July 31, 2024 03:10 ET (07:10 GMT)

