ALPHEN (dpa-AFX) - Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat im ersten Quartal dank eines Wachstums in allen Regionen beim Umsatz und Ergebnis deutlich zugelegt. Die Erlöse stiegen um sechs Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Alphen mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn legte um acht Prozent auf 765 Millionen Euro zu. Erlös und Ergebnis fielen im Rahmen der Erwartungen aus.

Der Konzern bestätigte zudem die Prognosen für das laufende Jahr. An der Börse reichte das aber nicht aus, um den Kurs weiter nach oben zu treiben. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie gab am Vormittag um rund sechs Prozent auf 148,40 Euro nach und reduzierte damit ihre bisherigen Jahresgewinne auf circa 15 Prozent. Das Papier hatte erst am Dienstag mit 157,60 Euro ein Rekordhoch erreicht.

Mit einem Börsenwert von knapp 37 Milliarden Euro gehört der Konzern zu den kleineren Titeln des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, in dem das Unternehmen seit Ende 2023 gelistet ist./zb/men/ngu