© Foto: DALL*E



Die Nvidia-Aktie ist am Dienstag stark gefallen und wurde auf dem niedrigsten Stand seit Ende Mai gehandelt. Was ist da los?Nvidia-Aktien schlossen den US-Handel mit einem Minus von 7,04 Prozent bei 103,73 US-Dollar. Zwar versuchen die Titel am Mittwoch einen Rebound-Versuch (im Sog der guten AMD-Zahlen, die nach Börsenschluss veröffentlicht wurden), der Juli war aber trotzdem ein rauer Monat für die Aktie. Die Papiere sind in diesem Monat um 16 Prozent gefallen und damit auf dem Weg zum schlechtesten Monat seit September 2022, als sie laut Dow Jones Market Data um 20 Prozent gefallen sind. Seitdem hat die Aktie nur sechs negative Monate verzeichnet. Mizuho-Analyst Jordan Klein sagte in …