Der amerikanische Pharma-Riese hat seit dem Spitzenumsatz mit Corona-Produkten wieder ein Erlöswachstum in einem Quartal ausgewiesen und erhöhte den Ausblick auf 2024. Die Aktie konnte sich nach den Zahlen zum zweiten Quartal weiter von den jüngsten Tiefständen lösen, zum Handelsende stand am Dienstag ein Plus 2,2 Prozent auf der Kurstafel. Das raten jetzt die Analysten.Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer nach Quartalszahlen von 34 auf 35 Dollar angehoben und die Einstufung auf ...

