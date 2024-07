Die Analysten von mwb research nehmen die Coverage der HENSOLDT AG mit einer Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von 44,00 auf und sehen ein Aufwärtspotenzial von 26,9%. Hensoldt, ein wichtiger Akteur im europäischen Verteidigungssektor, ist spezialisiert auf Verteidigungselektronik und Sensorlösungen. Angesichts der steigenden Verteidigungsbudgets der NATO und der zunehmenden geopolitischen Spannungen ist Hensoldt für ein beträchtliches Wachstum gerüstet. Europäische Länder wie Deutschland und Frankreich verstärken ihre Bemühungen zur Modernisierung der Verteidigung, was langfristig große Chancen bietet. Vor allem die Verteidigungsausgaben der EU übersteigen die der USA, was das Ertragspotenzial von Hensoldt erhöht. Die bevorstehenden Wahlen in den NATO-Mitgliedsstaaten könnten die Verteidigungsausgaben weiter ankurbeln, was dem Umsatz einen erheblichen Schub verleihen würde. Hensoldt erweist sich als überzeugende Anlagemöglichkeit unter den Verteidigungswerten, unterstützt durch günstige Bewertungen und vielversprechende Wachstumsaussichten im Vergleich zu den Wettbewerbern. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Hensoldt%20AG