FRANKFURT (dpa-AFX) -



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.07.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BP PRICE TARGET TO 750 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 320 (325) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2900 (3360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 535 (550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 187 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4600 (5200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 850 (750) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3050 (3450) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2600 (3000) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 800 (650) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2900 (3000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TO 'BUY' - PRICE TARGET 251 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CRODA PRICE TARGET TO 4200 (4300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2000 (2300) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 530 (550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SAGE PRICE TARGET TO 1170 (1200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES FOXTONS PRICE TARGET TO 78 (71) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 775 (450) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES UNITE GROUP TARGET TO 1180 (1170) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 290 (323) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPECTRIS TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 2950 (2750) PENCE - RBC CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 305 (320) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 50 (40) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 700 (550) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS GREAT PORTLAND TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 335 (340) PENCE - UBS RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 3350 (3200) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 805 (600) PENCE - 'BUY'



