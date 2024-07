Teheran - Nach der Tötung eines hohen Hamas-Funktionärs in der iranischen Hauptstadt Teheran droht der oberste Führer des Landes, Ali Chamenei, Israel mit Vergeltung. "Das kriminelle und terroristische zionistische Regime hat unseren geliebten Gast in unserem Haus gemartert und uns in Trauer versetzt, aber es hat den Weg für eine harte Bestrafung geebnet", zitiert die staatliche iranische Nachrichtenagentur "Irna" Chamenei am Mittwoch.



Die radikal-islamistische Hamas hatte den Tod von Auslandschef Ismail Hanija am Mittwochmorgen bestätigt. Hanija sei durch einen "verräterischen zionistischen Angriff auf seine Residenz in Teheran" getötet worden, nachdem er an der Vereidigungszeremonie des neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian teilgenommen hatte, so die Hamas. Eine Reaktion von israelischer Seite gab es zunächst nicht.



Der am Dienstag frisch vereidigte iranische Präsident Massud Peseschkian gab sich ebenfalls angriffslustig. Die Islamische Republik Iran werde ihre territoriale Integrität und ihre Ehre verteidigen "und die terroristischen Eindringlinge dazu bringen, ihr feiges Vorgehen zu bereuen", teilte Peseschkian mit.