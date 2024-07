München (ots) -Amazon präsentiert die Liste der meistverkauften Bücher in Deutschland der letzten 12 Monate: Während Comics und Graphic Novels als gedruckte Bücher und E-Books auf Amazon.de deutschlandweit am beliebtesten sind, gibt es auch auf regionaler Ebene wenig Unterschiede in den literarischen Vorlieben. Besonders spannend sind die Ergebnisse auch im Hinblick auf den aktuell laufenden Kindle Storyteller Award 2024 (https://www.amazon.de/b/?node=14625037031&ref_=DE_eng_p_sea_goo_EG_unt_523_1) - ein Literaturpreis, der das beste, im Selbstverlag erschienene Buch in Deutschland auszeichnet. Dieser befindet sich gerade in der heißen Phase, denn bis zum 31. August 2024 können (Hobby-) Autor:innen ab 18 Jahren ihre Self-Publishing-Werke noch für den Wettbewerb einreichen. Der Award ist mit einem Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro dotiert, zudem erhält die oder der Gewinner:in die Chance, den Titel als Hörbuch mit Audible zu veröffentlichen.Von Comics über Selbstoptimierung bis hin zu Krimispannung und Local Heroes: Das sind die Lieblingsbücher der Deutschen auf AmazonLandesweit betrachtet, zeigt sich, dass die Deutschen eine Nation von Comic-Liebhabern sind und einfach nicht genug von einem Klassiker dieses Genres bekommen können: Asterix. Der 40. Asterix Band "Die weiße Iris" landet sowohl in München als auch Köln, Bremen und Hannover auf Platz 1.In Bremen, Hannover, Dresden und Köln belegt James Clear's "Die 1% Methode - Minimale Veränderung, maximale Wirkung: Mit kleinen Gewohnheiten jedes Ziel erreichen" jeweils den 2. Platz, und schafft es in Hamburg und Stuttgart sogar auf Platz 1 der meistverkauften Bücher bei Amazon.Direkt dahinter auf dem zweiten Platz der beliebtesten Genres der deutschen Leser:innen: Fiction - vor allem Krimis und Psychothriller wie Sebastian Fitzeks "Die Einladung" ist in Berlin, Dresden, Leipzig, Hannover, Bremen, Hamburg, Köln und auch Stuttgart unter den Top 5 der beliebtesten Titel zu finden.Dass die Liebe zur Heimat nicht nur in Bayern besonders groß ist, wird ebenfalls deutlich: Nur wenige Kilometer von der bayerischen Landeshauptstadt entfernt, liegt die fiktive niederbayrische Gemeinde Niederkaltenkirchen, in der die beliebten Franz-Eberhofer-Krimis spielen. Deshalb auch wenig überraschend, dass Rita Falks "Steckerlfischfiasko" in München in den Top 3 landet. Auch die Leser:innen in Frankfurt am Main haben ein Faible für Spannung und lokale Krimis: Nele Neuhaus' "Monster" wurde in Frankfurt so häufig gekauft, dass es den ersten Platz erklimmt. Kein Wunder, denn das Bodenstein-Kirchhoff Duo ermittelt im Taunus.Self-Publishing-Autor:innen auf dem VormarschWas die Erhebung außerdem verdeutlicht: Auch unabhängige Autor:innen stehen bei den deutschen Leser:innen ganz oben auf der Liste - vor allem wenn es um Ratgeber und Selbstoptimierung geht. Ein Trend, der sich bei Amazon Kindle Direct Publishing (KDP) grundsätzlich abzeichnet. Ganz gleich, ob es darum geht, achtsamer zu sein oder den inneren Schweinehund zu besiegen, indem positive Psychologie angewandt wird - die Bestsellerlisten zeigen, dass sich die Deutschen gerne von Ratgebern inspirieren lassen und immer wieder auf der Suche nach Lösungsansätzen für ein besseres Leben sowie nach wertvollen Tipps für ihren Alltag sind. So ist zum Beispiel Johanna E. Kappel (https://www.amazon.de/stores/author/B0BD5B12NW) mit ihrem Buch "Positive Psychologie" (https://www.amazon.de/Positive-Psychologie-Gelassenheit-negative-Selbstbewusstsein-ebook/dp/B09Q98N27V?ref_=ast_author_mpb) unter den Bestsellern auf dem Self-Publishing-Service Kindle Direct Publishing (https://kdp.amazon.com/de_DE/) von Amazon.Leipzig ist der größte Verfechter von unabhängigen Autor:innen in Deutschland. Ihre beliebteste, selbstveröffentlichte Autorin ist Alina Joelle (https://www.amazon.de/stores/author/B0B9PVP3G6/about), deren Sapphic Liebesromane (https://www.amazon.de/Kindle-Shop-Alina-Joelle/s?rh=n%3A530484031%2Cp_27%3AAlina+Joelle) vor allem in ihrer Heimat Sachsen sehr beliebt sind.Maria-Clara Beringer, Agent & Author Relations Country Lead bei Amazon Books Deutschland, zum Award: "Bei Amazon sind wir davon überzeugt, dass jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat - genau aus diesem Grund haben wir den Kindle Storyteller Award ins Leben gerufen. Mit diesem Literaturpreis setzen wir uns für Vielfalt ein und bringen die Werke zu mehr Menschen als je zuvor. Wir möchten dazu aufrufen und motivieren, ebendiese Geschichten aufzuschreiben und zu veröffentlichen - mit Kindle Direct Publishing bieten wir einen Service, der das möglich macht. Und die aktuellen Daten zeigen, dass es unabhängig vom Genre ein Publikum für diverse Themen gibt. Wir freuen uns sehr darauf, die diesjährigen Beiträge zu lesen und sie vielleicht eines Tages in einer Bestseller-Liste zu sehen."Das sind die Top 5 der meistverkauften Titel der jeweiligen Großstädte:Berlin1. Die Einladung von Sebastian Fitzek2. Asterix 40: Die Weiße Iris von Fabcaro3. Die 1% Methode - Minimale Veränderung, Maximale Wirkung von James Clear4. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl5. Woman on Fire: Alles über die fabelhaften Wechseljahre von Dr. med. Sheila de LizBremen1. Asterix 40: Die Weiße Iris von Fabcaro2. Die 1% Methode - Minimale Veränderung, Maximale Wirkung von James Clear3. Fourth Wing - Flammengeküsst von Rebecca Yarros4. Die Einladung von Sebastian Fitzek5. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie StahlDresden1. Die Einladung von Sebastian Fitzek2. Die 1% Methode - Minimale Veränderung, Maximale Wirkung von James Clear3. Der Osten: eine westdeutsche Erfindung: Wie die Konstruktion des Ostens unsere Gesellschaft spaltet von Prof. Dr. Dirk Oschmann4. Zauber der Stille von Florian Illies5. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie StahlFrankfurt am Main1. Monster von Nele Neuhaus2. Asterix 40: Die Weiße Iris von Fabcaro3. Die 1% Methode - Minimale Veränderung, Maximale Wirkung von James Clear4. Christmas Elf von Arnie Lightning5. Random Galaxy Spot The Difference Book von Random GalaxyHamburg1. Die 1% Methode - Minimale Veränderung, Maximale Wirkung von James Clear2. Asterix 40: Die Weiße Iris von Fabcaro3. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl4. Die Einladung von Sebastian Fitzek5. Fourth Wing - Flammengeküsst von Rebecca YarrosHannover1. Asterix 40: Die Weiße Iris von Fabcaro2. Die 1% Methode - Minimale Veränderung, Maximale Wirkung von James Clear3. Die Einladung von Sebastian Fitzek4. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl5. Fourth Wing - Flammengeküsst von Rebecca YarrosKöln1.Asterix 40: Die Weiße Iris von Fabcaro2. Die 1% Methode - Minimale Veränderung, Maximale Wirkung von James Clear3. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl4. Die Einladung von Sebastian Fitzek5. Stay away from Gretchen: Eine unmögliche Liebe von Susanne AbelLeipzig1. Die Einladung von Sebastian Fitzek2. Der Osten: eine westdeutsche Erfindung: Wie die Konstruktion des Ostens unsere Gesellschaft spaltet von Prof. Dr. Dirk Oschmann3. Die 1% Methode - Minimale Veränderung, Maximale Wirkung von James Clear4. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl5. Die Mauer mit den dämlichen Kleeblättern von Alina JoelleMünchen1.Asterix 40: Die Weiße Iris von Fabcaro2. Steckerlfischfiasko von Rita Falk3. Die 1% Methode - Minimale Veränderung, Maximale Wirkung von James Clear4. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl5. Woman on Fire: Alles über die fabelhaften Wechseljahre von Dr. med. Sheila de LizStuttgart1. Die 1% Methode - Minimale Veränderung, Maximale Wirkung von James Clear2. Asterix 40: Die Weiße Iris von Fabcaro3. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl4. Woman on Fire: Alles über die fabelhaften Wechseljahre von Dr. med. Sheila de Liz5. Die Einladung von Sebastian FitzekDie Teilnahme am Kindle Storyteller Award ist noch bis zum 31. August 2024 möglich. Alle Titel müssen während der Teilnahme am Wettbewerb bei Kindle Direct Publishing Select angemeldet sein. Alle teilnehmenden Titel stehen Leser:innen als Taschenbuch unter www.amazon.de oder als E-Book für Kindle eReader, die Fire-Geräte sowie die Kindle-Lese-App für iOS und Android, PC und Mac zur Verfügung.Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.de/kindlestorytellerÜber Kindle Direct Publishing (KDP)Kindle Direct Publishing (KDP) ist der schnelle, einfache und kostenlose Self-Publishing-Service von Amazon für E-Books, Taschenbücher und gebundene Bücher. Autor:innen und Verleger:innen können mit KDP Bücher in den Kindle-Store hochladen und Kindle-Kund:innen weltweit über Kindle eReader, Fire Tablet, iPad, iPod touch, iPhone, PC, Mac und Geräte auf Android-Basis erreichen. Dabei werden Autor:innen bei KDP mit bis zu 70 % an den Einnahmen beteiligt und behalten die volle Kontrolle sowie die Urheberrechte am Buch. 