Zürich - Die Schweizer Börse SIX hat nach dem Ausfall vom Mittwochvormittag den Aktienhandel um 11.30 Uhr wieder aufgenommen. Die Panne mit der Kursstellung sei behoben worden, bestätigte ein SIX-Sprecher am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Die Ursache der Probleme mit dem Datenfeed SIX MDDX würden weiterhin analysiert, hiess es in einer Mitteilung an die Kunden. Laut einem Sprecher soll es sich um ein internes Problem handeln und damit ...

