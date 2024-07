Tesla hat momentan mit eher enttäuschenden Absatzzahlen zu kämpfen, was ein Stück weit auch auf Image-Probleme zurückzuführen sein dürfte. Solche entstehen nicht nur durch fragwürdige Tweets von CEO Elon Musk. Auch die Qualität der Fahrzeuge hat nicht unbedingt den besten Ruf und Meldungen über Rückrufe gibt es in schöner Regelmäßigkeit.Anzeige:Nun muss Tesla (US88160R1014) einmal mehr im großen Stil Fahrzeuge in den USA zurückrufen. Wie die Aufsichtsbehörde NHTSA gestern mitteilte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...