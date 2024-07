Berlin (ots) -GlobalLogic (https://www.globallogic.com/de/) Inc., ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe, hat beim EcoVadis 2024 Nachhaltigkeitsrating für Unternehmen die Silber-Bewertung erhalten. GlobalLogic, das zu den besten 15 % der von EcoVadis bewerteten Unternehmen gehört, rangiert weltweit im 94. Perzentil und unterstreicht damit sein beständiges Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung.Die Auszeichnung spiegelt die Qualität des Nachhaltigkeitsmanagementsystems von GlobalLogic und das Engagement für die Förderung der Transparenz in der gesamten Wertschöpfungskette wider und unterstreicht die führende Rolle des Unternehmens in Bezug auf Umweltverantwortung und ethische Geschäftspraktiken zur Förderung positiver ökologischer und sozialer Auswirkungen.Als Teil der Hitachi-Familie begegnet GlobalLogic den kritischen sozialen und ökologischen Bedürfnissen der Welt mit seinem Social Innovation Business, einem Kernbereich der Unternehmensstrategie, der nachhaltige Ergebnisse für Kunden in Bereichen wie Energie, Mobilität, Gesundheitswesen, Technologie, Kommunikation und Finanzen fördert.Sascha Janke, Managing Director von GlobalLogic Germany betont hierbei vor allem die Zusammenarbeit mit dem deutschen Automotive-Sektor:"Die deutsche Automobilindustrie steht vor der Herausforderung, nachhaltiger zu werden. Wir unterstützen diese Bemühungen unserer Kunden mit innovativen digitalen Lösungen, die die Effizienz und Nachhaltigkeit der Produktionsprozesse verbessern. Unsere Projekte umfassen die Entwicklung fortschrittlicher Softwarelösungen für Elektrofahrzeuge, die Optimierung von Ladetechnologien und die Implementierung intelligenter Verkehrssysteme. Durch diese Initiativen tragen wir aktiv zur Förderung der Elektromobilität und zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei. Gleichzeitig setzen wir uns auch für unsere eigenen Nachhaltigkeitsziele ein. Wir stellen sicher, dass unsere betrieblichen Abläufe den höchsten Umweltstandards entsprechen und arbeiten kontinuierlich daran, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren."GlobalLogic unterstützt einige der größten deutschen Automobil-Unternehmen durch Innovation und digitale Transformation in den Bereichen Dekarbonisierung, Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft, vernetzte Mobilität und grüne Technologie.In Kombination mit Method - dem Beratungszweig von GlobalLogic für strategisches Design und digitale Produktentwicklung - transformiert und optimiert GlobalLogic Unternehmen durch Angebote, die auf fundierter Erfahrung in den Bereichen KI, IoT, Big Data und branchenspezifischen Integrationsstandards und -technologien basieren.Über GlobalLogic:GlobalLogic ist ein führender Anbieter in der IT-Entwicklung und digitalen Transformation. Das Unternehmen kombiniert umfassende Erfahrung in unterschiedlichen Branchen mit tiefgreifendem Know-How in der Softwareentwicklung, Qualitätssicherung und IOT. GlobalLogic unterstützt mehr als 500 Kunden bei der Gestaltung und Entwicklung von Produkten der nächsten Generation - über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg - "from chip to cloud". Durch die Verbindung von strategischem Design und komplexer Ingenieurskunst beschleunigt GlobalLogic den Übergang seiner Kunden zu digitalen Unternehmen.GlobalLogic betreibt weltweit Designstudios und Entwicklungszentren mit Hauptsitz im Silicon Valley. Das Unternehmen bietet weitreichende Expertise in den Bereichen Automobil, Fertigung und Industrie, Technologie und Halbleiter, Finanzdienstleistungen, Medien und Kommunikation, Konsumgüter und Einzelhandel sowie im Gesundheitswesen. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi Gruppe, das unter Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) agiert.Über EcoVadis:EcoVadis gilt als globaler Maßstab für die Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen. Ihre umfassende Bewertung deckt 21 wichtige Nachhaltigkeitskriterien ab, wobei der Schwerpunkt auf 4 grundlegenden Bereichen liegt: Umwelt, Arbeit und Menschenrechte. Ethik und nachhaltige Beschaffung. Bis heute wurden weltweit über 125.000 Unternehmen von EcoVadis bewertet und eingestuft, was den Ruf des Unternehmens als führende Autorität im Bereich der Nachhaltigkeitsbewertung festigt.Die Nachhaltigkeitsratings von EcoVadis basieren auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards wie den zehn Prinzipien des UN Global Compact, den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) und der Norm ISO 26000. Die Ratings bieten eine fundierte Analyse der Leistung und einen umsetzbaren Fahrplan für kontinuierliche Verbesserungen.Pressekontakt:Alexander HeinMob: +49 176 24238885Email: globallogic@mikamondo.comOriginal-Content von: Globallogic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114108/5834400