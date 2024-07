Die Bürgerenergiegenossenschaft Kodersdorf hat eine Photovoltaik-Anlage mit 77 kW Leistung auf den Dächern der Oberschule Kodersdorf errichtet. Die Solaranlage ist Teil des Klimaschutzmanagements in der sächsischen Gemeinde. Die Energie Genossenschaft Kodersdorf hat Ende Juli in der Adolf Traugott von Gersdorf Oberschule in Kodersdorf ihre erste Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. Insgesamt hat die Bürgerenergiegenossenschaft Kodersdorf mehr als 180 Solarwatt-Module mit einer Gesamtleistung ...

