Eine Erleichterungsrallye hat dem niederländischen Chip-Ausrüster ASML zeitweise zweistellige Kursgewinne beschert. Hintergrund sind Spekulationen, die auch deutschen Chipkonzernen Auftrieb geben.Hinter den kräftigen Kursgewinnen bei Unternehmen von ASML bis Süss Microtec stecken Spekulationen, wonach die US-Regierung an einem Gesetz arbeitet, das den Export von Halbleiter-Ausrüstung aus einigen Ländern nach China erlauben würde. Schon im August will die Biden-Administration ein neues Gesetz vorstellen, das die Befugnisse der USA erweitert, den Export von Halbleiterproduktionsanlagen aus einigen ausländischen Ländern an chinesische Chiphersteller zu stoppen, berichtet Reuters unter Berufung …