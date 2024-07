Zürich - Die Schweizer Börse SIX hat den Handel am Mittwochmittag wegen der technischen Probleme erneut eingestellt. Entgegen einer ersten Meldung halten die Probleme mit dem Kursfeed an, wie einer Meldung auf der SIX-Seite zu entnehmen ist. Die erneute Handelseinstellung erfolgte um 11.45 Uhr. Zuvor hatte die SIX den Handel nach den massiven Problemen um 11.30 Uhr wieder aufgenommen, nachdem sie die Panne mit dem Datenfeed SIX MDDX für behoben erklärt ...

