FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach Geschäftszahlen von 2300 auf 2000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Resultate deckten sich mit den Erwartungen, die jedoch das ganz Jahr über gesunken seien, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sondereffekte herausgerechnet habe der operative Gewinn des Getränkeherstellers 6 Prozent unter der Konsensprognose gelegen./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006