Die Wissenschaftler nutzen eine Technik des Maschinellen Lernens, das so genannte Reinforcement Learning, um die Leistung von Wärmepumpen in Wohnanlagen zu optimieren. Ihre Simulationen haben gezeigt, dass so erhebliche Einsparungen erzielt werden können, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Wissenschaftler des DLR-Instituts für Softwaretechnologie, der Universität Oldenburg und des Fraunhofer Instituts für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung schlagen vor, das sogenannte Verstärkungslernen (Reinforcement Learning, kurz RL, eine Technik des Maschinellen Lernens) einzusetzen, um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...